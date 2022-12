Brüssel - Angreifer Eden Hazard (31) von Real Madrid hat am Mittwoch seinen Abschied aus der belgischen Fußball-Nationalmannschaft bekannt gegeben.

Die Roten Teufel, WM-Dritte von 2018, waren krachend in der Gruppenphase der WM in Katar gescheitert.

Eden Hazard: "Danke für eure Liebe"

Eden Hazard, dessen Bruder Thorgan (29) bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht und der ebenfalls im belgischen WM-Kader stand, schrieb in den Sozialen Medien, dass "heute eine Seite umgeblättert wird".

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte Eden Hazard offenbar in der Kabine einigen Mitspielern seinen Entschluss, aus dem Nationalteam zurückzutreten, angekündigt.

In seinem Schreiben an die Fans hieß es: "Danke für eure Liebe. Vielen Dank für eure beispiellose Unterstützung. Danke für all die freudigen Momente, die wir seit 2008 geteilt haben. Die nächste Generation steht bereit. Ich werde euch aber sehr vermissen."