Algier (SID) - Der ehemalige algerische Fußball-Nationaltorhüter Mehdi Cerbah ist am Freitag im Alter von 68 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Das teilte die staatliche Nachrichtenagentur APS mit. Cerbah gehörte zum furiosen algerischen Nationalteam, das bei der WM 1982 in Spanien die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Vorrunde mit 2:1 schlug.

In der Gruppe 2 kam es daraufhin zur "Schande von Gijon" - Deutschland und Österreich einigten sich auf Kosten Algeriens auf ein 1:0 für Deutschland durch einen Nichtangriffspakt, um sicher in die Zwischenrunde einzuziehen.

Cerbah absolvierte insgesamt 62 Länderspiele für Algerien. 1986 beendete er seine Karriere.