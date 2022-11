München - Jude Bellingham hatte gerade sein allererstes Länderspieltor geschossen, da prasselten die Lobeshymnen und Vergleiche mit den Großen des englischen Fußballs nur so auf ihn ein.

"Wir sprechen über die großartigen Mittelfeldspieler, mit denen wir gespielt und die wir gesehen haben", sagte Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand der "BBC", "keiner von ihnen tat, was er in diesem Alter auf dieser Bühne tut." Mit 19 Jahren ist der Dortmunder nicht nur der Hoffnungsträger der titelhungrigen Three Lions, sondern schon der wertvollste Spieler der WM.

BVB kündigt Vertragsgespräche an

Auf 202 Millionen Euro taxieren die Experten des Internationalen Zentrums für Sportstudien (CIES) den Marktwert des Mittelfeldspielers. Spielt der Jungstar weiter wie beim 6:2 (3:0)-Auftaktsieg gegen den Iran, als er als zweitjüngster englischer WM-Torschütze, vor allem aber als Denker und Lenker glänzte, dürfte die Summe noch während des Turniers weiter steigen.

Und der BVB sich auf eine Rekordablöse voraussichtlich im kommenden Sommer freuen."Gegen die ganz Großen Europas können wir uns keinen finanziellen Kampf leisten", sagte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bereits, auch wenn er Vertragsgespräche nach der WM ankündigte.

Bellinghams Ansage

Eine fixe Ablöse steht laut Watzke nicht im bis 2025 laufenden Vertrag mit dem Engländer, den der BVB vor zwei Jahren für 25 Millionen Euro verpflichtete. Bellingham sollte den bisherigen Rekordtransfer von Ousmane Dembele toppen, der 2017 für 140 Millionen Euro inklusive Boni zum FC Barcelona wechselte.

Der Jungstar war sichtlich stolz auf sein erstes Tor für England im 18. Länderspiel, ließ sich mit ausgebreiteten Armen feiern wie nach einem Siegtreffer im Finale. "Ich habe doch gesagt, dass ich mehr Tore schießen will", sagte er selbstbewusst, "für England und für Dortmund." Beim BVB traf er in dieser Saison bereits neunmal - nach zehn Toren in seinen ersten beiden Spielzeiten zusammen.

Keane: "Ein brillanter Spieler"

Mit dieser neuen Qualität stoße Bellingham ganz weit in einen elitären Kreis vor, befand nicht nur Ferdinand. Ex-Nationalspieler Jermaine Jenas urteilte: "Er kann wirklich alles. Er ist wie Steven Gerrard und Frank Lampard in einem."

Und Irlands Fußballlegende Roy Keane zählte in der "Sun" auch noch Bryan Robson und Paul Scholes auf und meinte: "Er hat alles, was du von einem Mittelfeldspieler haben willst, ein brillanter Spieler."