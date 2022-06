München - Nach einer schwachen Saison beim englischen Rekordmeister Manchester United müssen die Stars Jadon Sancho und Marcus Rashford um ihre Teilnahme an der WM-Endrunde 2022 in Katar bangen.

"Sie haben eine ganze Menge zu tun, um in den Kader zurückzukehren", sprach Nationaltrainer Gareth Southgate eine klare Warnung an das United-Duo aus, das bei der EM-Endrunde 2021 noch mit dabei war und dazu beitrug, dass die "Three Lions" bis ins Finale kamen.

Bei den Länderspielen nach dem Saisonende 2021/22 stehen Sancho und Rashford hingegen nicht im Aufgebot der Engländer.

Umfrage: 70 Prozent gegen Nominierung von Sancho und Rashford

Sancho, der im Sommer 2021 für kolportierte 85 Millionen Euro Ablöse vom BVB zu Manchester United wechselte, kam in seiner Premieren-Saison für die "Red Devils" lediglich auf fünf Treffer und drei Vorlagen bei 38 Pflichtspiel-Einsätzen.

In einer Umfrage der englischen Zeitung "Sun" sprachen sich 70 Prozent gegen eine WM-Nominierung von Sancho und Rashford aus.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.