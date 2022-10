London (SID) - Der englische Fußball-Nationalspieler Reece James vom FC Chelsea verpasst wegen einer Knieverletzung die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember). Der Verteidiger hatte sich die Verletzung am Dienstag beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen den AC Mailand zugezogen. Nach Angaben des Premier-League-Klubs fällt der 22-Jährige rund acht Wochen aus.