Doha (SID) - Der verschossene Elfmeter von Kapitän Harry Kane gegen Fußball-Weltmeister Frankreich war am Sonntag das große Thema in den britischen Medien nach dem Scheitern der Three Lions (1:2) im WM-Viertelfinale. "Harry's Schmerzen. Tapfere Three Lions sind ausgeschieden", titelte The Sun on Sunday.

Der Sunday Express schrieb auf Seite eins auf französisch: "Au Revoir, Qatar ..." Die Sunday Times titelte treffend: "Es ist für England alles vorbei - wieder." - Die britischen Pressestimmen im Überblick:

The Sun on Sunday: "Harry's Schmerzen. Tapfere Three Lions sind ausgeschieden. Heldenhafter Kapitän verschießt Elfer."

Sport Star on Sunday: "FRENCH FRIED. Teuflischer Elfer von Kane beendet glorreiche Reise."

The Mirror: "Die Löwen-Herzen sind gebrochen."

Sunday Times: "Es ist für England alles vorbei - wieder."

The Observer: "Herzschmerz für Harry!"

Sunday Express: "Au Revoir, Qatar ..."

The Sunday Telegraph: "England zahlt die Zeche für Elfmeter."