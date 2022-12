Doha (SID) - Eine Entscheidung über die Zukunft von Luka Modric in der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft soll nach dem Spiel um Platz drei bei der WM in Katar fallen. "Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Luka in der Nationalmannschaft bleiben wird. Aber er wird entscheiden. Ich werde nach dem Spiel mit ihm darüber sprechen", sagte Trainer Zlatko Dalic vor der Begegnung mit Marokko am Samstag.

Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien (0:3) hatte Dalic angekündigt, dass er die Kroaten auch zur EM 2024 nach Deutschland führen wird - am liebsten mit Modric. Der 37-Jährige hat sich noch nicht konkret zu seiner Zukunft geäußert. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, hatte Modric nach dem Halbfinale erklärt.

Dalic will sich unbedingt mit einem Sieg aus Katar verabschieden: "Es wäre ein Riesending, wenn wir hier Bronze holen." Aufgrund einiger verletzter und angeschlagener Spieler werde er seine Mannschaft umstellen. "Wir brauchen eine frische Mannschaft und müssen gesunde Spieler aufstellen", sagte Dalic.