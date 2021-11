Köln (SID) - Nationaltrainer Stefan Kuntz kann bei seiner Mission Fußball-"Wunder" in der WM-Qualifikation mit der Türkei auf Unterstützung von höchster politischer Stelle zählen. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan wird die Mannschaft um den deutschen Coach beim "Endspiel" am Dienstag in Podgorica gegen Montenegro unterstützen. Das wurde am Sonntag bekannt.

Die Türkei (18 Punkte) wäre mit einem Sieg als Zweiter der Gruppe G sicher in den Play-offs. Sogar das direkte Ticket nach Katar als Gruppensieger ist noch drin, weil Tabellenführer Niederlande (20) zeitgleich in Rotterdam auf den zweiten Verfolger Norwegen (18) trifft.

Die Zeitung Fanatik schwärmte nach dem locker-leichten 6:0 gegen Gibraltar schon vom "Kuntz-Effekt", und der Coach versprach: "Wir sind bereit, wenn sich die Tür öffnet."