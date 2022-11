Köln (SID) - Die Familie von Abdullah Ibhais, des ehemaligen Kommunikationsdirektors des katarischen WM-OK, hat erneut schwere Vorwürfe gegen den umstrittenen Turniergastgeber erhoben. Ibhais sei "der Gefangene der FIFA-WM 2022 in Katar", hieß es in einem Schreiben der Angehörigen am Montag, die "einzige Sorge" des Wüstenstaats sei es, ihn "während der WM zum Schweigen zu bringen - koste es, was es wolle".

Ibhais war wegen der angeblichen Annahme von Bestechungsgeldern zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte diesen Vorwurf bestritten, seine Familie sprach von einem "Willkür-Urteil" und einem "Scheingericht". Ibhais hatte sich vor seiner Verurteilung gegen WM-OK-Chef Hassan Al-Thawadi gestellt.

Im Vorfeld der WM haben sich seine Haftbedingungen offenbar verschlechtert. Seit 2. November sitze er in Einzelhaft, heißt es in der neuen Stellungnahme. Seiner Frau sei angedroht worden, dass sie ihn nicht mehr kontaktieren dürfe, sollten die neuen Entwicklungen an die Öffentlichkeit gelangen. Am Sonntag sei ihr ein "Fensterbesuch" untersagt worden, Anrufe würden überwacht.