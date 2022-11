Al-Ruwais (SID) - Aufatmen und Entspannen nach dem Mutmacher gegen Spanien: Die deutschen Fußball-Nationalspieler haben nach dem wichtigen 1:1 gegen den Weltmeister von 2010 bei der WM in Katar erneut Besuch von ihren Familien bekommen. Bundestrainer Hansi Flick lud Frauen und Kinder wie nach der Auftaktpleite gegen Japan (1:2) für zwei Nächte ins Zulal Wellness Resort im Norden des Landes ein.

Am Montag stand außerdem ein Spielersatztraining auf dem Programm. Am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das Gruppenfinale gegen Costa Rica am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV), das erneut im Al-Bayt-Stadion von Al-Khor steigt. Voraussetzung für den Einzug ins Achtelfinale ist ein deutscher Sieg.