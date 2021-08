Frankfurt am Main (SID) - Der neue Bundestrainer Hansi Flick hat keine Zeit zu verlieren. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Joachim Löw versammelt Flick die Nationalspieler vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am 2. September im Schweizer St. Gallen bereits am Sonntagabend in Stuttgart. Löw hatte in einer Länderspielwoche immer erst am Montag zum Treffpunkt gebeten.

Nach dem Spiel gegen Außenseiter Liechtenstein trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 5. September in Stuttgart auf Armenien. Drei Tage später geht es in Reykjavik gegen Island. "Das Ziel sind neun Punkte - ohne Frage", sagte Flick, der am Dienstag in Frankfurt/Main offiziell vorgestellt wird.