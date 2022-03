Frankfurt am Main (SID) - Vor dem Länderspiel gegen Israel hat Fußball-Bundestrainer Hansi Flick vor Munas Dabbur gewarnt - und ein interessantes Detail ausgeplaudert. Der israelische Angreifer der TSG Hoffenheim sei "ein sehr guter Spieler", sagte Flick am Freitag, "ich habe ihn in meiner Comunio-Mannschaft - leider macht er zu wenig Punkte dort, deswegen könnte er in Hoffenheim gerne das ein oder andere mehr machen. Aber er muss nicht unbedingt morgen damit anfangen."

Israel ist am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim der erste Gegner der deutschen Nationalmannschaft im WM-Jahr. Auf sein "Heimspiel" freut sich Dabbur. "Das ist eine außergewöhnliche und besondere Situation für mich", sagte er im SID-Gespräch.