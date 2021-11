Köln (SID) - Titelverteidiger Frankreich und Belgien fahren zur Fußball-WM 2022 in Katar, den Niederlanden steht ein brisantes Endspiel bevor. Weltmeister Kylian Mbappe sorgte mit einer Galavorstellung für den mühelosen Erfolg der Franzosen, auch der Weltranglistenerste aus Belgien löste seine Aufgabe souverän. Die Niederlande gaben das sicher geglaubte WM-Ticket noch aus der Hand.

Mit einem Viererpack führte Mbappe (6./12./32./87.) die Equipe Tricolore zum 8:0 (3:0)-Sieg über harmlose Kasachen, Karim Benzema (55./59.), Adrien Rabiot (75.) und Antoine Griezmann (84.) legten nach. Frankreich führt die Gruppe D vor der letzten Partie am Dienstag in Finnland mit 15 Punkten vor den Skandinaviern (11) an. Auch die Ukraine (9) darf sich vor dem Spiel in Bosnien-Herzegowina noch Chancen auf die Play-offs ausrechnen.

Belgien gewann ohne Probleme mit 3:1 (1:0) gegen Estland. Christian Benteke (11.), Yannick Carrasco (53.) und der Dortmunder Thorgan Hazard (74.) trafen in Brüssel für den WM-Dritten. Mit sechs Siegen und einem Remis sicherten sich die Roten Teufel souverän ihre dritte Teilnahme an der WM-Endrunde in Serie.

Hinter den Belgiern kämpfen Wales und Tschechien um Rang zwei. Die Waliser bezwangen Belarus mit 5:1 (3:0) und empfangen am Dienstag den Spitzenreiter in Cardiff. Der Vorsprung auf das am Samstag spielfreie Tschechien beträgt drei Zähler. Die Tschechen haben mit Estland jedoch die deutlich leichtere Aufgabe.

Die Niederlande mussten eine große Enttäuschung hinnehmen. Oranje führte bis in die Schlussphase nach Treffern von Memphis Depay (26., Foulelfmeter/54.) in Montenegro, doch die Gastgeber schlugen zurück. Ilija Vukotic (82.) und Nikola Vujnovic (86.) sorgten für den späten Ausgleich. Damit steht für die Elftal am Dienstag ein Endspiel gegen Verfolger Norwegen an.

Nach neun Partien liegen die Niederländer mit 20 Zählern an der Tabellenspitze, die Türkei und Norwegen befinden sich mit zwei Punkten weniger in Lauerstellung. Trainer Stefan Kuntz und die Türkei gastieren am letzten Spieltag in Montenegro. Bei einer Niederlage könnte die Niederlande sogar noch auf Rang drei rutschen und die WM wie vor vier Jahren erneut verpassen.