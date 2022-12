Doha (SID) - Überschwänglich feierten die französischen Gazetten den erneuten WM-Finaleinzug der Equipe Tricolore durch das 2:0 gegen Marokko in Al-Khor. "Die Blauen stehen wieder eine Stufe vor dem Dach der Welt. Zweimal in Folge Weltmeister zu werden: Das haben bislang nur Italien und Brasilien geschafft", schrieb Le Figaro und erinnerte an die historische Dimension.

L'Equipe ergänzte: "Wir wiederholen das! Zwei Jahrzehnte der Gnade! Kein Endspiel vor 1998 und jetzt das vierte! (1998, 2006, 2018, 2022, d.Red.)." - Die französischen Pressestimmen im Überblick:

Ouest France: "Getragen von ihrem Stern qualifizieren sich Les Bleus für das Endspiel. Frankreich versucht, den dritten Stern zu ergattern."

Le Monde: "Die Blauen beenden das Abenteuer der Löwen vom Atlas."

Le Parisien: "Frankreich hat sich zum zweiten Mal in Folge für ein WM-Endspiel qualifiziert. Für den französischen Sport ist das kolossal. Für den Fußball immens."