Sydney (SID) - Der deutsche Sportartikelhersteller adidas hat am Dienstag den offiziellen Spielball für die Fußball-WM der Frauen in Australien/Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vorgestellt. Der Name des Balles lautet "Oceaunz" und soll das Miteinander von Australien und Neuseeland als Gastgebernationen des Turniers widerspiegeln. Auch das Design des Balles ist von den "einzigartigen Landschaften der beiden Gastgeberländer" inspiriert. Zum neunten Mal in Folge wird bei einer Frauen-WM mit einem adidas-Ball gespielt.

"adidas hat einen ikonischen Spielball entwickelt, der Vielfalt, Inklusivität und Zusammengehörigkeit widerspiegelt ? passende Themen für die erste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, die von zwei Gastgeberländern aus verschiedenen Konföderationen ausgerichtet wird", sagte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura bei der Vorstellung.

Das Eröffnungsspiel der WM findet am 20. Juli zwischen Gastgeber Neuseeland und Norwegen statt. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Spiel in Gruppe H am 24. Juli gegen Marokko.