Frankfurt am Main (SID) - Otto Addo hat den Freiburger Daniel-Kofi Kyereh in das WM-Aufgebot seines Heimatlandes Ghana berufen. Angeführt wird der am Montag verkündete 26er Kader von den Brüdern Andre und Jordan Ayew, die bereits 2014 beim Gruppenduell mit Deutschland auf dem Rasen standen. Hoffnungsträger im Angriff ist der im Sommer eingebürgerte Spanier Inaki Williams.

Ghana trifft in der Gruppe H zum Auftakt am 24. November auf Portugal, es folgen die Duelle mit Südkorea am 28. November und Uruguay am 2. Dezember. Interimscoach Addo hat für das WM-Ende bereits seinen Rückzug als Nationaltrainer angekündigt. Danach arbeitet er wieder komplett als Toptalente-Trainer für Borussia Dortmund. - Das WM-Aufgebot von Ghana:

Tor: Abdul Nurudeen (KAS Eupen), Danlad Ibrahim (Asante Kotoko), Lawrence Ati Zigi (FC St. Gallen)

Abwehr: Joseph Aidoo (Celta Vigo), Daniel Amartey (Leicester City), Alexander Djiku (Racing Straßburg), Tariq Lamptey (Brighton and Hove Albion), Gideon Mensah (AJ Auxerre), Denis Odoi (Club Brügge), Abdul-Rahman Baba (FC Reading), Mohamed Salisu (FC Southampton), Alidu Seidu (Clermont Foot)

Mittelfeld: Andre Ayew (Al Sadd), Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Thomas Partey (FC Arsenal), Elisha Owusu (KAA Gent), Salis Abdul Samed (RC Lens)

Angriff: Jordan Ayew (Crystal Palace), Osman Bukari (Roter Stern Belgrad), Abdul Fatawu-Issahaku (Sporting Lissabon), Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak), Kamal Sowah (Club Brügge), Antoine Semenyo (Bristol City)