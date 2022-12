Berlin (SID) - Der argentinische Fußball-Superstar Lionel Messi könnte laut Ex-Nationalspieler Torsten Frings mit dem WM-Erfolg mehr als nur Wiedergutmachung für das verlorene Finale vor acht Jahren betreiben. "Sollte er den Titel holen, interessiert das keinen mehr, was 2014 passiert ist, dann macht er sich unsterblich. Nicht nur in Argentinien, sondern auf der ganzen Welt", sagte der 46-Jährige in der WM-Webshow von ran.

Damals hatte Messi mit Argentinien 0:1 nach Verlängerung gegen Deutschland verloren. Durch die Ankündigung seines Rücktritts wolle der 35-Jährige nun "seine Mitspieler noch einmal anstacheln", sagte Frings: "Die Jungs gehen sowieso für ihn durchs Feuer und das merkt man auch, wenn man sieht, wie sie für ihn mitackern. Man gönnt es ihm auch irgendwie."

Frings erwartet im Finale am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) ein "sehr enges Spiel" zwischen Argentinien mit "dem absoluten Big Boss Messi" und Titelverteidiger Frankreich um Kylian Mbappe. Am Ende werde es "vielleicht einer der beiden Superstars entscheiden".