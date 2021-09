London (SID) - Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Vize-Europameister England marschiert weiter mit weißer Weste durch die WM-Qualifikation. Die Three Lions bezwangen die Feierabend-Fußballer aus Andorra am Sonntagabend in Wembley mühelos mit 4:0 (1:0) und können allmählich mit den Planungen für die Endrunde 2022 in Katar beginnen.

Jesse Lingard (18./78.), der erst im zweiten Durchgang eingewechselte Kapitän Harry Kane (72./Foulelfmeter) und Youngster Bukayo Saka (85.) trafen für die in allen Belangen überlegenen Engländer. Die Mannschaft von Teammanager Gareth Southgate führt die Tabelle der Gruppe I mit 15 Punkten souverän an, am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) kommt es in Warschau zum Topspiel gegen Polen.