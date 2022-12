Doha (SID) - Südkoreas Fußball-Nationaltrainer Paulo Bento will beim WM-Duell mit seinem Heimatland Portugal beide Hymnen mitsingen. "Ich empfinde für beide Länder sehr viel - daher werde ich auch bei der portugiesischen Hymne singen. Ich bin als Portugiese geboren und werde als Portugiese sterben. Ich bin stolz auf meine Nationalität, das erscheint mir nur logisch", sagte der 53-Jährige am Donnerstag in Doha.

Auf der Bank wird Bento am Freitag (16.00 Uhr MEZ/MagentaTV) allerdings nicht Platz nehmen. Der Coach hatte nach Südkoreas 2:3-Niederlage gegen Ghana als erster Trainer der WM-Geschichte Rot gesehen, weil er Schiedsrichter Anthony Taylor auf dem Rasen angeschrien hatte. Der Referee hatte die Südkoreaner den letzten Eckball nicht mehr ausführen lassen.

Gegen Portugal vertraut Bento daher ganz auf seine Assistenten. "Das wird kein Problem. Bevor wir zum Stadion kommen, werde ich das letzte Mal Kontakt zu den Spielern haben. Wir bereiten die Begegnung so gut wie möglich vor", so Bento.

Südkorea braucht zwingend einen Sieg für den dritten Achtelfinaleinzug der WM-Geschichte. Portugal ist bereits für die Runde der letzten 16 qualifiziert.

Schon bei der WM 2002 waren beide Teams in einem denkwürdigen Spiel aufeinandergetroffen. Bento stand auf dem Platz, als Portugal durch ein 0:1 gegen den Co-Gastgeber überraschend das Achtelfinale verpasste. Sowohl Joao Pinto als auch Beto flogen damals vom Platz - Pinto boxte Schiedsrichter Angel Sanchez aus Argentinien sogar in den Magen und wurde für sechs Monate gesperrt.

Bento hat dennoch gute Erinnerungen an die Partie. "Das war mein letztes Länderspiel und das Ende einer Reise. Daher war ich stolz, ganz unabhängig vom Ergebnis", sagte er am Donnerstag.