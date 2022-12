München – Die WM in Katar hat ihren nächsten "Schadenfreuden-Schnappschuss".

Einen Tag nach dem kontroversen Elfmeterschießen-Jubler der Argentinier haben die Kameras Kylian Mbappe im Viertelfinale zwischen Frankreich und England eingefangen.

Und zwar just in dem Moment, in dem Englands Kapitän Harry Kane in der 84. Minute seinen Foulelfmeter über das Tor schoss. Es war die Chance zum 2:2 für die "Three Lions", es blieb jedoch beim 1:2 aus Sicht der "Three Lions" und dem Aus der Engländer.

Kylian Mbappe: Zu viel unverhohlene Freude?

Auf dem Bild zu sehen ist Mbappe, wie er mit seinem breitesten Lachen den Fehlschuss Kanes bejubelt. Für einige in dem Moment ein bisschen zu viel unverhohlene Freude.

In England kam das Foto des Superstars wenig überraschend überhaupt nicht gut an.

"Mbappe spottet über Kanes Schmerz!", titelte die "Daily Mail": "Erbarmungsloser Mbappe verhöhnt Harry Kane indem er nach seinem entscheidenden Fehlschuss über den englischen Kapitän lacht."

Frankreichs Torhüter Hugo Lloris, Teamkollege Kanes bei Tottenham Hotspur, war ein wenig feinfühliger als Mbappe. "Das tut schon auch weh, wenn man das sieht", sagte Lloris: "Das ist ein Typ, den mag ich auch, er ist ein großer Spieler und ein großartiger Mensch. Aber das gehört zum Fußball dazu – es gibt Helden und unglückliche Helden."