Hamburg (SID) - Islands Fußball-Ikone Eidur Gudjohnsen wäre mit einem erneuten Remis gegen die DFB-Elf in der WM-Qualifikation am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) ohne Umschweife einverstanden. "Wir sind ganz am Anfang, etwas Neues aufzubauen. Das dauert ein wenig. Ein erneutes 0:0 gegen Deutschland nehme ich da sofort", sagte der 42-Jährige im Interview mit dem Hamburger Abendblatt.

Gudjohnsen, mittlerweile Co-Trainer der Isländer, stand vor 18 Jahren beim 0:0 in der EM-Qualifikation in Reykjavik gegen die deutsche Mannschaft in der Startelf. Nach dem Spiel gab der einigermaßen bediente DFB-Coach Rudi Völler in der ARD sein legendäres "Weißbier-Interview".

"Für uns war das ein historisches Spiel. Wir haben sehr, sehr gut gespielt ? und trotzdem wussten wir nach den 90 Minuten nicht wirklich, ob wir uns freuen sollten oder nicht", sagte der früher Barca- und Chelsea-Star: "Einerseits haben wir dem Vize-Weltmeister ein Unentschieden abgerungen, das niemand vorher erwartet hatte. Andererseits haben wir mit diesem Remis die Chance verspielt, uns für das nächste Turnier zu qualifizieren."