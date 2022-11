München/Frankfurt - Der formstarke Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München steht im endgültigen WM-Kader Kameruns. Dies geht aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Aufgebot hervor.

Neben Choupo-Moting ist in Mittelfeldspieler Gaël Ondoua (Hannover 96) noch ein zweiter Spieler aus Deutschland im 26-köpfigen Kader von Trainer Rigobert Song.

Choupo-Moting in Bestform

Dass der Bayern-Stürmer dabei sein würde ist keine Überraschung. Nicht nur, weil er aktuell in der Mannschaft von Julian Nagelsmann als Mittelstürmer gesetzt ist. In 15 Pflichtspielen in dieser Saison stehen zehn Treffer sowie drei Assists zu Buche.

Dabei war der 32-Jährige zuerst gar nicht in der Bayern-Startelf eingeplant. Im Oktober erst gab er sein Startelfdebüt für den FCB. Seitdem ist er aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Mit Choupo-Moting in der Startelf gewann der Rekordmeister jedes Spiel.

Kamerun trifft bei der Endrunde in Katar am 24. November auf die Schweiz, ehe vier Tage später das Duell mit Serbien ansteht. Zum Abschluss der Gruppenphase treffen die Kameruner am 2. Dezember auf Brasilien.

