Doha (SID) - Nationaltrainer John Herdman peilt trotz des vorzeitigen Ausscheidens Kanadas den ersten WM-Sieg an. "Wir gehen in dieses Match, um wieder Geschichte zu schreiben. Wir haben große Schritte gemacht", sagte der Engländer vor der letzten Gruppenpartie am Donnerstag (16.00 Uhr MEZ/MagentaTV) gegen Marokko: "Die Spieler freuen sich darauf. Sie spielen für ihre Familien."

Kanada hat nach zwei Niederlagen gegen Belgien (0:1) und Kroatien (1:4) in der Gruppe F keine Chance mehr auf das Achtelfinale. Bei der erst zweiten WM-Teilnahme nach 1986, als die Nordamerikaner mit 0:5 Toren und drei Niederlagen ausgeschieden waren, schoss Bayern Münchens Alphonso Davies gegen die Kroaten immerhin Kanadas erstes Tor bei einer WM-Endrunde.

Insgesamt sei Herdman stolz auf seine Mannschaft, welche besonders gegen die Belgier mit ihrem unbekümmerten Offensivfußball Eindruck gemacht hatten. "Das Beste war Thierry Henrys Kommentar nach dem Belgien-Spiel, der sagte, dass sie eine Niederlage verdient gehabt hätten", sagte der Coach und fügte an: "Kanada ist eine Fußball-Nation. Das kann niemand abstreiten."

Mit Blick auf die Heim-WM 2026, die außerdem in den USA und Mexiko stattfinden wird, sagte Verteidiger Steven Vitoria: "Wir haben bewiesen, dass wir mit den Besten der Welt mithalten können. Die Zukunft sieht rosig aus."