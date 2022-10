Montréal (SID) - Der kanadische Fußballverband hat sich wenige Wochen vor Beginn der WM in Katar für weitere Verbesserungen in Sachen Arbeiterrechte und Inklusion im Gastgeberland ausgesprochen. "Wir ermutigen alle, den Dialog fortzusetzen, um sicherzustellen, dass diese Reformen zu einer spürbaren Verbesserung über die Weltmeisterschaft hinaus führen", hieß es in einer Mitteilung auf der Verbandsseite.

Soccer Canada glaube, "dass ein Vermächtnis dieses Turniers sein sollte, weitere Verbesserungen in diesem Bereich anzustoßen und zu fördern, nicht nur in Katar, sondern in der gesamten Region".

Der Verband stehe regelmäßig im Austausch mit der kanadischen Botschaft in Doha, dazu habe man sich Präsentationen von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO und von Amnesty International angesehen. Kanada genieße zudem "einen weltweiten Ruf als Verteidiger der Menschen- und LGBTQ-Rechte", so Soccer Canada, man werde "diesen Ruf aufrechterhalten".

Katar ist wegen seines Umgangs mit ausländischen Arbeitern, der LGBTQ-Gemeinschaft und Frauen in der Kritik. Zuletzt hatte unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) von einer "schwierigen Vergabe" gesprochen.

Die WM findet vom 20. November bis 18. Dezember statt. Kanada hat sich erstmals seit 1986 wieder für eine Endrunde qualifiziert.