Doha (SID) - Harry Kane und sein folgenschwerer Fehlschuss in den Nachthimmel von Al-Khor - es musste so kommen. Nicht nur, weil die englische Fußball-Nationalmannschaft bei großen Turnieren fast traditionell vom Punkt scheitert (WM 1990, EM 1996, WM 1998, EM 2004, WM 2006, EM 2012, EM 2021), sondern auch, weil das Missgeschick von Kapitän Kane (84.) im WM-Viertelfinale gegen Titelverteidiger Frankreich (1:2) eine Vorgeschichte hat.

Das zeigt ein mehr als vier Jahre altes Video, das nach dem dramatischen Ende der englischen WM-Mission abermals durchs Netz geisterte. Damals sollte Rugby-Star Jonny Wilkinson im Rahmen der BBC-Wohltätigkeitsveranstaltung "Sport Relief" Kane zeigen, "wie man eine WM gewinnt". Beaufsichtigt wurde die Lehrstunde auf dem Fußballplatz von Comedian John Bishop.

Kane tritt also vom Punkt an - und haut den Ball links unten sicher ins Netz. Doch Wilkinson, dessen goldener Kick England 2003 zum Rugby-Champion gemacht hatte, schimpft: "Nein, nein, du machst alles falsch!" Dass Kane protestiert ("Aber er war doch drin!"), ficht ihn nicht an.

Wilkinson schreitet zur Tat und haut das Leder übers Tor. "So geht das!" Kane wendet ein: "Aber der ging doch meilenweit drüber!?" Naja, meint Wilkinson, "auf diese Weise habe ich die WM mit England gewonnen..." Also tritt Kane erneut an - und jagt den Ball unter dem Applaus von Wilkinson in die Wolken. "Viel besser, Harry. So geht das!" - "Sicher?" - "Yeah!"