Köln (SID) - Russland hat seine Pflichtaufgabe gegen Zypern bravourös gelöst und am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation den Druck auf Vizeweltmeister Kroatien erhöht. Der Gastgeber der Fußball-WM 2018 siegte in St. Petersburg 6:0 (1:0) und baute die Tabellenführung in Gruppe H vor Kroatien vorerst auf fünf Punkte aus.

Die Kroaten dürfen am Abend auf Malta nicht patzen, um am Sonntag beim Spiel in Split gegen die Russen noch die Chance auf das direkte Ticket zu haben. Bestimmender Mann bei den Russen war der Petersburger Lokalmatador Alexander Jerochin, der in der vierten Minute den ersten und in der 87. den letzten Treffer erzielte.