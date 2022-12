München - Mit dem Sieg im WM-Finale gegen Frankreich krönte Lionel Messi seine bisherige Karriere. Für mehr Diskussionen sorgte aber ein Kleidungsstück, das der siebenmalige Weltfußballer im wohl größten Moment seiner Profilaufbahn über dem Jersey tragen musste.

Extra für die Siegerehrung, bei der Argentiniens Superstar mit dem WM-Pokal zusammengeführt wurde, kleidete der katarische Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani ihn in ein Bischt - ein arabisches Gewand. Das sorgte bei Ex-Profis für Kritik.

WM 2022: Messi im Bischt - Schweinsteiger findet es "nicht gut"

"Da nimmt man dem Spieler einen ganz großen Moment. Ich fand es auch nicht gut", monierte etwa "ARD"-Experte Bastian Schweinsteiger: "Das kann man später in der Kabine machen. Ich glaube, da war Messi selber auch nicht glücklich. Die Aktion war in meinen Augen nicht gelungen."

Michael Ballack als Experte bei "MagentaTV" sah es ähnlich: "Was bleibt, ist das Team. Du repräsentierst das Trikot und das sollte sichtbar sein." Der einstige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ergänzte: "Es ist ein bisschen irritierend. Aber es spricht für seinen Anstand, dass er das anbehält."

Tabea Kemme, ebenfalls beim Sender aus dem Telekom-Haus gefragt, fand den Moment "total unangenehm". Zudem sagte sie: "Absolute Irritation, Bauchschmerzen. … Einer der argentinischen Götter, Messi, der den Pokal bekommt - ihn zu instrumentalisieren. Autsch."

WM 2022: Lineker findet Messis Gewand "beschämend"

Nicht nur in Deutschland wurde die Einkleidung kritisiert. Der meinungsstarke ehemalige englische Nationalspieler Gary Lineker schimpfte in der "BBC": "In gewisser Weise ist es beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben." Bei dem Sender kam mit Pablo Zabaleta auch ein früherer Spieler der "Albiceleste" zu Wort, der fragte: "Warum? Einfach nur warum? Es gab keinen Grund, das zu machen."

Bei dem Bischt handelt es sich um ein traditionelles Kleidungsstück aus der arabischen Welt. Das Männergewand wird zu besonderen Anlässen getragen, in Katar vorrangig von wichtigen Personen am Nationalfeiertag. Kurioserweise fällt der Finaltag des Turniers auch auf den katarischen Nationalfeiertag.

In den meisten Fällen – so auch bei Messi - ist der Bischt schwarz. Er besteht aus Schafswolle oder Kamelhaar und reicht vom Hals bis zu den Füßen. Jetzt kennt ihn die ganze Fußballwelt.