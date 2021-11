Köln (SID) - Rund ein Jahr vor Beginn der Fußball-WM hat Gastgeber Katar Deutschland offiziell mit einer Flaggenzeremonie willkommen geheißen. Das Supreme Committee in Katar lud am Sonntag die Botschafter und andere Vertreter aller bisher qualifizierten Länder ein, ihre Landesflaggen an Dohas Corniche-Promenade zu hissen.

Für Deutschland nahm Botschafter Claudius Fischbach an der Zeremonie teil, außerdem kamen Vertreter von Frankreich, Brasilien, Belgien und Dänemark. "Ich denke, Deutschland ist über die Qualifikation sehr glücklich. Wir haben uns als erste Nation von allen qualifiziert", sagte der deutsche Botschafter in einem Statement.

Diese Zeremonie soll nun bei jedem weiteren Land, das sich qualifiziert, durchgeführt werden. "Bald wird diese Arena mit Flaggen der sich qualifizierenden Länder gefüllt sein und die Aufregung vor den Endspielen darstellen", sagte der Generalsekretär des katarischen Fußballverbands, Mansoor Al Ansari.