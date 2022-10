München - Der als bester Flughafen der Welt ausgezeichnete Hamad International Airport in Doha steht kurz vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land offenbar vor massiven Problemen. Laut eines Berichts der englischen Zeitung "Daily Mail" könnte der Flughafen im November und Dezember mit dem enormen Passagieraufkommen überfordert sein.

Demnach schrillen bei Insidern bereits aufgrund des Fachkräftemangels vor Ort die Alarmglocken, sodass sie davon ausgehen, dass der Flughafen unvorbereitet sein wird auf den Fan-Ansturm. Im WM-Zeitraum sind dort nämlich 1600 Flüge pro Tag geplant, mehr als doppelt so viele als im Moment.

Auch der DFB-Fanklub wäre von einem solchen Chaos betroffen, da dieser im Juli bekannt machte, das traditionelle Fan-Camp aus organisatorischen Gründen nicht in Katar zu beziehen, sondern in Dubai. Von dort aus will der Fanklub zu jedem WM-Spiel der Deutschen per Flug nach Katar reisen.

WM 2022: Flugchaos in Katar droht

Sollten sich die Hiobsbotschaften um den Flughafen im Emiraten-Staat tatsächlich bewahrheiten, müsste der Fanklub womöglich auf einen Bus oder mehrere Autos umsteigen, die in etwa sechseinhalb Stunden bräuchten, um zum WM-Austragungsort zu gelangen. Denn es drohen nicht nur erhebliche Verspätungen am Hamad International Airport, sondern im schlimmsten Fall auch Flugumleitungen nach Dubai.

Unterdessen arbeitet der katarische Flughafen mit Hochdruck daran, Arbeitskräfte aus aller Welt für sich zu gewinnen. Diese sollen in der verbleibenden Zeit bis zur WM noch ausreichend geschult werden, um beim Großevent Herr der Lage sein zu können.

