München/Dortmund - Otto Addo ist eigentlich Trainer bei Borussia Dortmund. "Toptalente-Trainer", so seine offizielle Bezeichnung. Bei der WM 2022 betreut er als Chefcoach jedoch sein Heimatland Ghana.

Eine dauerhafte Lösung ist das für ihn jedoch nicht: "Ich denke, als Nationaltrainer sollte man langfristig betrachtet auch in dem Land leben, für das man arbeitet. Natürlich lassen sich auch viele Dinge über einen gewissen Zeitraum hinweg aus der Ferne organisieren und delegieren. Aber ich sehe mich persönlich in den nächsten Jahren in Deutschland", sagte Addo im Interview mit "transfermarkt".

Bei der WM an der Seitenlinie - und dann zurück in die BVB-Talentschmiede

Addo wird Ghana interimsweise auch bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) betreuen. Er hatte das Team schon in den Playoff-Duellen gegen Nigeria zur Endrunde geführt. Dort treffen die "Black Stars" in der Gruppe H auf Portugal, Uruguay und Südkorea.

"Unsere Gruppe ist sicherlich nicht einfach, das ist klar. Ich denke aber, dass die Mannschaften abgesehen vielleicht von Portugal, gegen die es natürlich extrem schwer wird, ausgeglichen sind", sagte Addo und hofft auf eine Überraschung: "Keine WM ist rückblickend so gelaufen, wie es Experten vorher prognostiziert haben. Daher gehe ich relativ unbefangen an die Aufgaben heran und sage Ihnen ganz ehrlich: Alles ist möglich."

Nach dem Turnier geht es für Addo also zurück ins Ruhrgebiet um sich um die besten Talente des BVB zu kümmern.

