Von Andreas Reiners

München - Wenn am Sonntag der Ball rollt, wird der Fußball im Mittelpunkt stehen. Zumindest zeitweise. Und in der Hoffnung, dass sich die Skandale und Kontroversen bei der umstrittenen WM in Katar in Grenzen halten.

Es ist also Zeit, auch mal über sportliche Fragen zu sprechen und Antworten zu liefern.

WM 2022: Wie sind die Bedingungen in Katar?

Durchaus herausfordernd, vor allem außerhalb der klimatisierten Stadien. In Katar herrschen jetzt noch Temperaturen von rund 30 Grad, die den Mannschaften und Besuchern zu schaffen machen. Vergleichen kann man die Bedingungen mit einem europäischen Sommer.

Meteorologe Carlo Pfaff erklärt bei "wetter.de": "In Katar liegen im letzten Novemberdrittel die Höchsttemperaturen meist schon unter 30 Grad und gehen bis Mitte Dezember auf Werte um 25 Grad zurück. In den Nächten sind Ende November noch um 20 Grad, Mitte Dezember dann etwa 15 Grad zu erwarten"

Katar sei "eines der trockensten Länder der Erde. Wenn mal Regen fällt, dann am ehesten im Winter. Im November liegen die durchschnittlichen Regenmengen bei 7, im Dezember bei 15 Liter pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In Köln sind im November 55, im Dezember 51 Liter pro Quadratmeter normal."

WM 2022: Wer sind die Favoriten?

In erster Linie die üblichen Verdächtigen. Titelverteidiger Frankreich zum Beispiel, Spanien, Brasilien, Argentinien. Auch England wird bei den Buchmachern heiß gehandelt.

Zum erweiterten Favoritenkreis gehört auch die deutsche Nationalmannschaft, dazu der ewige Geheimfavorit Belgien, Portugal, die Niederlande oder Kroatien.

WM 2022: Was ist für die deutsche Mannschaft drin?

Die Bandbreite reicht von Vorrundenaus bis WM-Titel. Die Qualität ist da für eine Überraschung im positiven Sinne, allerdings ist auch das Potenzial vorhanden für einen bösen Ausrutscher.

Zu schwankend waren die Leistungen in den letzten Spielen. Dazu ist die Gruppe mit Spanien, Japan und Costa Rica nicht ungefährlich. Das letzte Testspiel gegen den Oman (1:0) hat gezeigt, dass die deutsche Nationalmannschaft noch nicht auf Betriebstemperatur ist.

WM 2022: Wer wird der Topstar?

Einer der Superstars ist er schon. Doch wird die WM in Katar die Krönung für Lionel Messi? Das 5:0 im Testspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate war das 36. Spiel in Folge, in dem die Albiceleste ungeschlagen blieb.

Mit einem weiteren Spiel ohne Niederlage würde Argentinien den Rekord Italiens einstellen. In Katar können Messi und Co. ihn sogar ausbauen. Und die Karriere des mittlerweile 35-Jährigen abrunden. Denn dieser Titel fehlt in Messis großen Sammlung noch.

WM 2022: Wer holt die Torjägerkanone?

Die Namen beim Goldenen Schuh des besten Torjägers sind illustre: Gary Lineker hat ihn gewonnen, Ronaldo (der Brasilianer), Gerd Müller, Miroslav Klose oder Harry Kane ebenfalls. Der Engländer war der letzte WM-Torschützenkönig und gehört auch diesmal zum Favoritenkreis.

Daneben natürlich Topstars wie Kylian Mbappe, Karim Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Aus deutscher Sicht wird Serge Gnabry als Außenseiter gehandelt. Doch wer weiß - vielleicht macht Niclas Füllkrug in Katar da weiter, wo er gegen den Oman angefangen hat.

WM 2022: Was ist von Katar sportlich zu erwarten?

Katar ist in Gruppe A mit den Niederlanden, Ecuador und dem Senegal eine große Unbekannte, da sich das Team in den vergangenen Monaten im Rahmen der Vorbereitung stark abgeschottet hat.

Nationaltrainer ist Felix Sanchez, Star des Teams Akram Afif, an ihm hängt fast alles. Oder an Almoez Abdulla, der als Torschützenkönig der Asienmeisterschaft mit neun Treffern den Rekord von Ali Daei überbot. Die Spieler sind in der heimischen Liga aktiv, wo seit September der Ball ruht. Ein Vorteil also: die akribische Vorbereitung.

Doch auch wenn das Team 2019 die Asienmeisterschaft gewann und von der damaligen Startelf neun Spieler in Katar dabei sind, dürfte in der Vorrunde Schluss sein. Alles andere wäre eine große Überraschung.

WM 2022: In welchen Stadien wird gespielt?

In acht verschiedenen. Das größte ist das Lusail Iconic Stadium (Kapazität 86.250 Zuschauer). Wir haben die Arenen in einer Galerie zusammengestellt.

WM 2022: Wie wird die Stimmung?

Sehr wahrscheinlich anders als sonst. Traditionelle Fußball-Fans werden vor Ort und in den Stadien sein, allerdings fehlen die Voraussetzungen für eine Fußball-Party, wie wir sie von anderen Turnieren kennen.

So gibt es keine öffentlichen Plätze, auf denen sich die Besucher treffen und die WM zelebrieren können. Als fußballfanatisch sind die Gastgeber auch nicht bekannt. Die vermeintlich inszenierten Fanmärsche im Vorfeld haben angedeutet, in welche Richtung das Turnier in dem Zusammenhang gehen könnte.

WM 2022: Was erwartet die Fans und worauf müssen sie achten?

Vor allem auf die Kultur der Gastgeber, auf Regeln und Gesetze, die für westliche Besucher teilweise gewöhnungsbedürftig sind. Oberkörperfrei im Stadion ist zum Beispiel nicht erlaubt, Sex auch nicht, wenn man nicht verheiratet ist. Homosexualität darf nicht öffentlich ausgelebt werden. Die Besucher werden sich anpassen müssen, indem sie die Gepflogenheiten zumindest respektieren.

Wichtig für die Anhänger der Teams: Für die Fans wird es Alkohol geben - aber alles in Maßen. Es werde "auf den Fanmeilen in bestimmten Zeitfenstern Alkohol angeboten werden. Es wird auch an den Stadien zwischen äußerem und innerem Sicherheitsring Bier geben, nicht aber auf den Tribünen", sagte Helmut Spahn, Sicherheitschef des Weltverbandes FIFA, im Interview mit der "Frankfurter Rundschau".

Für die Anhänger werde es während des Turniers "auch nicht an jeder Ecke Alkohol zu kaufen geben. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Wer Alkohol in Katar trinken möchte, kann das tun: privat zu Hause, nachdem man sich den Alkohol im Liquor Shop gekauft hat, in Sportbars oder Hotels", so Spahn.

WM 2022: Was wird neu sein?

Erstmals werden weibliche Unparteiische bei einer Männer-WM zum Einsatz kommen. Stephanie Frappart (Frankreich), Salima Mukansanga (Ruanda) und Yoshimi Yamashita (Japan) wurden nominiert. Dazu kommen die drei Assistentinnen Neuza Back (Brasilien), Karen Diaz Medina (Mexiko) und Kathryn Nesbitt (USA).

Sie gehören zu der erlesenen Gruppe von 36 Schiedsrichtern, 69 Assistenten und 24 Video-Offiziellen.

WM 2022: Welche Schiedsrichter sind aus Deutschland dabei?

Fünf (männliche) deutsche Offizielle sind nach Katar gereist. Der 38 Jahre alte Daniel Siebert aus Berlin, der schon bei der zurückliegenden EM im Einsatz war, wird nach dem internationalen Karriereende von Felix Brych (München) pfeifen.

Dazu kommen Sieberts Assistenten Rafael Foltyn (Wiesbaden) und Jan Seidel (Oberkrämer) sowie die Video-Schiris Bastian Dankert (Rostock) und Marco Fritz (Korb).

WM 2022: Gibt es auch technische Neuerungen?

Ja. Für die halbautomatische Abseitserkennung werden bei jedem Spiel zwölf sogenannte Tracking-Kameras und ein Sensor im Ball eingesetzt, die gemeinsam eine 3D-Animation erzeugen. Die Daten sollen 29 Stellen am Körper der Spieler und den exakten Zeitpunkt der Ballabgabe wiedergeben.

Innerhalb von fünf Sekunden wird das Signal beim Videoschiedsrichter erwartet. Bis zur endgültigen Entscheidung nach einer Überprüfung durch den VAR sollen lediglich 25 Sekunden vergehen. Danach soll die Animation auf dem Videowürfel im Stadion und im TV zu sehen sein.

Der Videobeweis und die Torlinientechnik werden übrigens wie gewohnt zum Einsatz kommen. Den gewohnten Streit über den VAR wird es also wahrscheinlich auch geben.