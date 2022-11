Doha (SID) - Fußball-Weltmeister Frankreich wird nach dem verletzungsbedingten Aus von Topstürmer Karim Benzema keine weitere Nachnominierung vornehmen. Dies verkündete Trainer Didier Deschamps am Sonntag in der Sendung Telefoot ohne Angabe von Gründen. Der Gewinner des Ballon d'Or hatte am Samstag im Training eine Verletzung im linken Oberschenkel erlitten, die nach Verbandsangaben "eine dreiwöchige Genesung erfordern wird".

In der Vorwoche war bereits der verletzte Leipziger Offensivspieler Christopher Nkunku durch den Frankfurter Randal Kolo Muani ersetzt worden.