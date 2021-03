Duisburg (SID) - Joshua Kimmich und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wollen die verloren gegangene Fan-Liebe im Sturm zurückerobern. "Wir müssen die Kritiker und Menschen draußen wieder für uns gewinnen. Das geht nur, indem wir guten und attraktiven Fußball spielen, eine gewisse Euphorie entfachen können ? spätestes zur EM", sagte der 26-Jährige bei RTL: "Wir brauchen das Land hinter uns."

Zunächst sei es dabei wichtig, dass die DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation mit den drei März-Spielen gegen Island (20.45 Uhr/RTL), in Rumänien und gegen Nordmazedonien "einen gewissen Rhythmus aufbauen und Erfolgserlebnisse holen" wird, meinte der Profi von Bayern München. Die jüngste Kritik gerade nach dem 0:6-Debakel in Spanien kann Kimmich "generell schon nachvollziehen, da unsere letzten Spiele einfach nicht gut waren". Das Team sei dem eigenen Anspruch "hinterhergelaufen".