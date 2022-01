München (SID) - Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich sieht das DFB-Team bei der Winter-WM in Katar nach zuletzt einigen Turnier-Enttäuschungen in der Pflicht. "Es geht um eine Weltmeisterschaft, und ich möchte gerne jede sich bietende Chance bestmöglich ergreifen und nutzen, sprich: am Ende auch Titel gewinnen. Das ist uns die letzten Male nicht gelungen, und hier gilt es definitiv auch, etwas gutzumachen", sagte der 26 Jahre alte Profi von Bayern München bei DFB.de.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick, die zuletzt sieben Spiele in Serie gewann, habe "unheimlich viel Potenzial, das müssen wir endlich auf den Platz bringen. Wir müssen alles daransetzen, unsere Ziele zu erreichen", ergänzte Kimmich. Die Entwicklung des Teams und die letzten Spiele hätten bereits gezeigt, "in welche Richtung es gehen kann und - ich bin mir sicher - auch weiter gehen wird."

Kimmich wurde von den Fans trotz der Aufregung um seinen Corona-Impfstatus zum Nationalspieler des Jahres 2021 gekürt. Dies sei, so der Mittelfeldspieler, "eine richtig schöne Auszeichnung, weil sie von den Fans kommt, das ehrt einen".