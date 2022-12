Fußball-WM

Lichtblicke und Enttäuschungen: Das deutsche WM-Zeugnis

Das DFB-Team scheiterte bei der WM 2022 in Katar bereits in der Vorrunde. Dabei enttäuschten zahlreiche Stars, jedoch gab es vereinzelt auch Lichtblicke. ran zeigt das WM-Zeugnis der DFB-Elf, basierend auf den Noten in der ran-Einzelkritik zu den Vorrunden-Spielen.