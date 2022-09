Frankfurt am Main (SID) - Die sportliche Leitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sorgte sich um den Erfolg der Nationalmannschaft bei der WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) angesichts der anhaltenden Diskussionen über das Gastgeberland. DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff will deshalb eine Balance bei den Themen herstellen.

"Das Thema Menschenrechte beschäftigt die Mannschaft. Die Spieler sind alle politisch denkende Menschen", sagte Bierhoff am Montag bei einem Menschenrechtskongress auf dem DFB-Campus: "Aber wir müssen darauf achten, den Spagat zu schaffen - zwischen der Verantwortung als Personen und dem Ziel, erfolgreich Fußball zu spielen. Die vielen Geräusche dürfen nicht dazu führen, dass wir keine Lust mehr am Turnier haben."