Madrid (SID) - Die in Spanien zusammen mit den Sozialdemokraten regierende Podemos-Partei hat Kritik an der geplanten Reise von König Felipe VI. zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar geübt. Der Monarch wird zum ersten Gruppenspiel des Ex-Weltmeisters am Mittwoch (17.00 Uhr/MEZ/ARD und MagentaTV) gegen Costa Rica in Doha erwartet.

Seit der WM 1978 in Argentinien habe man "sicherlich keine Fußball-Weltmeisterschaft erlebt, die so viele Fragen zu Menschenrechtsverletzungen aufgeworfen hat", sagte der Podemos-Abgeordnete Gerardo Pisarello.

Viele andere Staatsoberhäupter verzichten bislang auf einen Besuch des Emirats am Persischen Golf. Auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sind keine entsprechenden Reisepläne bekannt.