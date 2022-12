Doha/München - Kroatien geht mit großem Respekt ins WM-Achtelfinale gegen den Deutschland-Bezwinger Japan. "Sie haben ein hohes Tempo, ihre Umschaltmomente sind sehr gefährlich", sagte Nationaltrainer Zlatko Dalic vor dem Duell am Montag (ab 16.00 Uhr im Liveticker auf ran.de): "Sie sind selbstbewusst, sie haben Spanien und Deutschland geschlagen."

Der Vize-Weltmeister sei "vorbereitet, um unsere beste Leistung abzurufen", kündigte Dalic an. Nach dem zweiten Platz vor vier Jahren in Russland stehen die Kroaten erneut in der K.o.-Runde. "Wir haben Großartiges erreicht. Es ist ein Wunder, wir haben nur vier Millionen Einwohner", sagte Dalic: "2018 haben wir gezeigt, dass Träume wahr werden können."

Um ins Viertelfinale einzuziehen, soll die Expertise von Leipzigs Josko Gvardiol helfen. "Ich kenne die Japaner sehr gut, sie sind sehr gefährlich. Sie kämpfen bis zum Ende", erklärte der Innenverteidiger, der zahlreiche Spieler der "Samurai Blue" aus der Bundesliga kennt.

"Es ist wichtig, dass wir unserem Gegner Respekt zollen", sagte Dalic über den Sieger der deutschen Gruppe E. Seine Mannschaft wisse, "wie wichtig dieses Spiel für uns ist. Japan ist sehr charakterstark. Wir dürfen sie nicht unterschätzen."