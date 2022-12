Doha (SID) - Kroatiens Trainer Zlatko Dalic sieht seine Mannschaft vor dem WM-Halbfinale am Dienstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien psychologisch im Vorteil. "Die vielen Fans, die riesigen Erwartungen - Argentinien ist unter größerem Druck", sagte der 56-Jährige am Montag.

Schon die Qualifikation für die Runde der letzten vier sei für Kroatien ein außergewöhnlicher Erfolg, "aber wir wollen noch mehr". Bei der WM-Endrunde 2018 in Russland hatte Dalic mit seinem Team sogar das Endspiel erreicht, verlor dann aber in Moskau gegen Frankreich mit 2:4. Eine erneute Finalteilnahme wäre für den Coach "der größte Erfolg in der kroatischen Fußball-Geschichte".

Das alles, bekannte Dalic, habe er sich bei seinem Dienstantritt im Oktober 2017 niemals träumen lassen: "Ich hielt es für unmöglich, in eine solche Position zu kommen, ich glaubte, dass sei nur für ganz prominente Persönlichkeiten möglich. Nun aber bin ich da und unbeschreiblich stolz auf Kroatien und mein Team."