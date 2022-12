Doha/München - Weltmeister Frankreich kann sich derzeit auf die Lebensversicherung Kylian Mbappe verlassen. Mit fünf Turniertreffern führt der 23-Jährige die Torjägerliste bei der WM in Katar an.

Für seine herausragenden Leistungen wurde der Stürmer schon drei Mal zum Spieler des Spiels gewählt. Auf dazugehörigen Fotos spart er jedoch ein ums andere Mal ein kleines Detail aus.

Kylian Mbappe: Trophäe bewusst auf die falsche Seite gedreht

Mbappe präsentiert sich mit der Man-of-the-Match-Trophäe stets ohne das Logo der Biermarke Budweiser, das im unteren Bereich der Auszeichnung abgebildet ist.

Dazu dreht der Franzose die Trophäe auf dem Foto bewusst so, dass das Branding nicht mehr zu sehen ist. Ein Akt im Sinne des Gastgeberlandes Katar, das eine strenge Linie in Bezug auf Alkohol fährt?

Kylian Mbappe: Keine Werbung für Alkoholprodukte

Wohl eher nicht. Denn laut der spanischen Sportzeitung "AS" will der junge Superstar nicht mit dem WM-Hauptsponsor in Verbindung gebracht werden, da er keine Werbung für Alkoholprodukte machen möchte.

Denn er sehe sich mittlerweile als Vorbild, unter anderem auch für Kinder, und vermeidet dadurch Imageschäden.

Außerdem passt sich der 23-Jährige durch die Ablehnung des Bier-Logos an seine Bildrechtepolitik an, nach der er neben Werbung für alkoholische Getränke auch Promotionen für Sportwetten und Junk Food ablehnt.