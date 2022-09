Köln (SID) - Weltfußballer Robert Lewandowski will bei der WM in Katar eine Kapitänsbinde in den Nationalfarben der Ukraine tragen. Das kündigte der Pole nach einem Treffen mit dem ukrainischen Fußball-Idol Andrij Schewtschenko an, der ihm die blau-gelbe Binde als Geschenk überreicht hatte.

"Danke, Andrij. Es war ein Vergnügen, dich zu treffen. Es wird mir eine Ehre sein, diese Kapitänsbinde in den Farben der Ukraine bei der WM zu tragen", schrieb Lewandowski bei Instagram.

Lewandowski hatte nach dem russischen Überfall als einer der ersten Sportstars Partei für die Ukraine ergriffen und unter anderem eine Absage des WM-Qualifikationsspiels seiner Polen gegen Russland gefordert. Schon im März trug der damalige Bayern-Kapitän im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt eine Kapitänsbinde in den Farben Blau und Gelb.

Polen trifft bei der WM in Gruppe C auf Ex-Weltmeister Argentinien, Mexiko und Saudi-Arabien. Die Ukraine hatte sich nicht für die Endrunde qualifiziert.