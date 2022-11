München - Es soll die letzte Weltmeisterschaft von Lionel Messi werden. Das bestätigte der Superstar vor gut einem Monat. Doch kann der siebenmalige Weltfußballer beim Turnier in Katar überhaupt auflaufen?

Der 35-Jährige leidet derzeit unter einer entzündeten Achillessehne, die ihn nun das Ligue-1-Spiel gegen den FC Lorient kosten wird. Das gab Paris Saint-Germain bekannt. Allerdings versuchte der französische Spitzenklub, die Situation zu beruhigen. Bei Messis Verletzung soll es sich lediglich um ein "kleines Problem" handeln.

Argentinien, die in Gruppe C auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen treffen, können also wohl weiterhin auf "La Pulga" hoffen. Um vor der WM gar kein Risiko mehr einzugehen, soll Messi sogar erst beim Turnier wieder auf dem Platz stehen und neben dem Spiel gegen Lorient auch gegen AJ Auxerre aussetzen.

"Argentinien-Klausel" im PSG-Vertrag?

Dies soll ihm laut dem argentinischen Sender "TyC Sports" durch eine Klausel im Vertrag möglich sein, die es ihm erlaube, Auftritte mit der argentinischen Nationalmannschaft zu priorisieren.

Nach einer eher schwächeren Debüt-Saison in Paris befindet sich der ehemalige Barca-Spieler mittlerweile wieder in Topform. In insgesamt 18 Spielen gelangen ihm 14 Tore und zwölf Vorlagen.

Argentinien gehört bei der WM zu den Mitfavoriten. Ein Titel würde die Karriere von Lionel Messi zu einem perfekten Abschluss bringen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.