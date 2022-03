München - Argentiniens 3:0 über Venezuela am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation in Südamerika war standesgemäß. Aber eben kein Spiel, an das sich Spieler, Fans und Experten lange erinnern müssten.

Schließlich hat die "Albiceleste" ihr WM-Ticket schon vor Monaten gebucht, der Gast ist abgeschlagener Letzter der Zehnergruppe.

Und doch war es wohl ein historischer Abend im La Bombonera von Buenos Aires. Denn allem Anschein nach lief Lionel Messi, der Weltstar und Kapitän des zweimaligen Weltmeisters, zum letzten Mal in seinem Heimatland für die Nationalmannschaft auf.

Messi will nach WM "definitiv einige Dinge ändern"

Das jedenfalls deutete der 34-jährige Ballvirtuose, der in der 82. Minute zum Endstand getroffen hatte, an. "Nach der Weltmeisterschaft werde ich über viele Sachen nachdenken, egal ob es gut oder schlecht läuft. Aber nach der WM werden sich definitiv einige Dinge ändern", betonte Messi nach seinem 81. Tor in seinem 159. Länderspiel. Müßig zu erwähnen, dass beides Rekordwerte sind.

Deutlicher wurde derweil Messi-Kumpel Angel Di Maria, der sich mit einem Instagram-Post emotional verneigte: "Ich möchte mich für die enorme Liebe bedanken, die ich erfahren habe. Ich habe immer von all dem geträumt, was ich in dieser wunderschönen Nacht erleben durfte. Es war wahrscheinlich mein letztes Spiel in diesem Trikot in Argentinien. Und zu sagen, es wäre eine wundervolle Nacht gewesen, wäre eine Untertreibung."

Messi spielt in Katar seine fünfte WM

Auch Di Maria - wie Messi bei Paris St. Germain unter Vertrag - hatte ein Tor zum Erfolg beigetragen, das 2:0 erzielt. Für Argentinien steht nun zum Abschluss der Qualifikation in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch der Auftritt in Ecuador an. Im Sommer steigt die Finalissima gegen Europameister Italien im Wembley Stadium.

Danach richtet sich der Blick auf die WM in Katar. Es wird Messis fünfte Weltmeisterschaft und wohl seine letzte Chance auf den größten internationalen Titel. Lange galt der mittlerweile siebenmalige Weltfußballer im Nationaldress als Unvollendeter - bis er im vergangenen Sommer mit der "Albiceleste" in Brasilien die Copa America gewann.

Nach der Copa America Centenario 2016 war Messi im Anschluss an die Finalniederlage gegen Chile nach Elfmeterschießen bereits einmal aus dem Nationalteam zurückgetreten. Doch nur wenige Wochen später hatte er seine Entscheidung revidiert.

Nun stehen zumindest erste Zeichen auf endgültigen Abschied.

