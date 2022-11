Doha (SID) - Nach zwei Niederlagen in der Nations League sinnt Frankreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Dänemark auf Revanche. "Wir brauchen keine Extra-Motivation. Sie sind ein sehr starkes Team, das Spiel wird für uns entscheidend werden", sagte Kapitän Hugo Lloris vor dem Topspiel der Gruppe D am Samstag (17 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) in Doha.

Es sei ein "anderer Wettbewerb", sagte Lloris, der einen "harten Kampf" erwartet. Nach dem 4:1-Auftakterfolg gegen Australien geht der Titelverteidiger beruhigt ins Spiel. "Dänemark wird nach ihrem Unentschieden alles für den Sieg tun. Wir müssen auf alles gefasst sein", sagte Lloris.

In diesem Jahr war Dänemark in beiden Vergleichen in der Nations League als Sieger vom Platz gegangen. "Wir kennen sie, sie kennen uns. Wir haben aus den Niederlagen gelernt", sagte Trainer Didier Deschamps.

Im Vergleich zum Auftaktspiel muss Deschamps nur auf den Münchner Verteidiger Lucas Hernandez verzichten, der sich gegen Australien einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. "Die Stimmung in unserem Camp ist trotzdem gut", sagte Deschamps.