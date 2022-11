Köln (SID) - MagentaTV bietet zu den Gruppenfinals der Fußball-WM in Katar zusätzlich zu den Einzelspielen eine Konferenz an. Den Startschuss liefert am Dienstag die Gruppe A, in der Ecuador (4 Punkte) um 16.00 Uhr auf Senegal (3 Punkte) trifft, zeitgleich spielen die Niederlande (4 Punkte) gegen den punktlosen Gastgeber Katar.

Weiter geht es dann am Abend (20.00) mit der Gruppe B, in der England (4 Punkte) sich dem Angriff von Wales (1 Punkt) erwehren will und Iran (3 Punkte) auf die USA (2 Punkte) trifft. Bis auf den ungeschlagenen Titelverteidiger Frankreich hat sich bislang noch kein Team für das Achtelfinale qualifiziert. Auch zur engen Entscheidung in der deutschen Gruppe F am Donnerstag wird es eine Konferenz geben.