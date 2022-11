München/Dortmund - Schock für Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft: Der Bundestrainer muss bei der Weltmeisterschaft in Katar auf Marco Reus verzichten.

Der offensive Mittelfeldspieler laboriert noch immer an einer Sprunggelenksverletzung, die er sich im Revierderby gegen Schalke 04 zugezogen hatte. Er startete zwei Comeback-Versuche beim BVB, nach beiden musste er jedoch wieder pausieren.

Vergangenen Samstag spielte Reus immerhin noch 20 Minuten beim 3:0 gegen den VfL Bochum 3:0, beim 0:2 in Wolfsburg am Dienstag stand er nicht im Kader.

Marco Reus bereut sein WM-Aus

Als erste Reaktion auf sein verletzungsbedingtes WM-Aus schrieb Reus auf Instagram: "Nach dem erneuten Rückschlag am Sonntag im Training haben alle Beteiligten in den letzten Tagen alles Mögliche versucht, um meine Teilnahme an der WM doch noch möglich zu machen. Jedoch hat es mit meinem lädierten Knöchel nicht für die WM gereicht!"

Gleichzeitig danke er allen Beteiligten beim BVB und in der Nationalmannschaft, "die Alles gegeben haben, um mir in den vergangenen Wochen zu helfen. Ebenfalls danke ich Bundestrainer Hansi Flick und Mannschaftsarzt Jochen Hahne, die ebenfalls alles versucht haben! Am Schluss mussten wir allerdings alle einsehen, dass es nicht reicht. Ein großer Traum von mir ist damit leider geplatzt!"

Trotz der persönlichen Enttäuschung sind die Gedanken des Dortmunders bei seinen Nationalmannschaftskollegen: "Jetzt wünsche ich meinem Team in Katar allen erdenklichen Erfolg und werde von zuhause die Daumen drücken! Wir sehen uns auf dem Platz!", so der BVB-Kapitän in seinem Statement weiterhin.

Marco Reus beim DFB: Bereits das vierte verpasste Turnier

Für Reus ist es das vierte verpasste Turnier mit der Nationalmannschaft. Bereits die WM 2014, EM 2016 und EM 2020 war der 33-Jährige nicht dabei, wobei er sich bei Letzterer aus freien Stücken abmeldete.

Neben dem Kapitän von Borussia Dortmund fallen zudem die beiden Stürmer Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg und Timo Werner von RB Leipzig verletzt bei der Endrunde in Katar aus.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.