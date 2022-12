Doha (SID) - Tausende Fans aus Marokko haben am Dienstagabend in den Straßen Dohas den WM-Viertelfinaleinzug der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft überschwänglich gefeiert. Als erste arabische Fußballnation erreichte Marokko die Runde der letzten Acht bei einer WM-Endrunde.

Im Achtelfinale hatte Marokko Ex-Weltmeister Spanien im Elfmeterschießen (3:0) das Nachsehen gegeben. Die Anhänger aus anderen Ländern der Region schlossen sich den Feierlichkeiten an. Zudem zeigten die marokkanischen Spieler bei ihrem Jubel nach dem Weiterkommen im Stadion die Flagge Palästinas. Diese schwenkten auch auch viele Fans in den Straßen Dohas und gaben damit ebenfalls ein politisches Statement ab.

Das Gedränge auf dem zentralen Souq-Waqif-Markt war so groß, dass die Polizei den zentralen Treffpunkt für viele Fans abriegeln musste. Tausende standen noch an, um Einlass zu erhalten. Auch katarische, saudische und ägyptische Fans schlossen sich den marokkanischen Jubelfeiern an und schwenkten ihre Fahnen.

Arabische Teams hatte bislang nur dreimal das WM-Achtelfinale erreicht: Marokko (1986), Saudi-Arabien (1994) und Algerien (2014). Marokko trifft jetzt im Viertelfinale auf Portugal mit dem fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo (37).

Die Organisatoren gaben an, dass die Polizei im Education-City-Stadion eingreifen musste, weil Fans ohne Eintrittskarte versucht hatten, einen Absperrzaun niederzureißen, um sich Zutritt zur Arena zu verschaffen. Verletzte wurden indes nicht gemeldet.