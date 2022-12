Rabat (SID) - Feierlicher Empfang für die Überraschungsmannschaft der WM: Marokkos Fußballhelden sind drei Tage nach der Niederlage im Spiel um Platz drei gegen Kroatien (1:2) von zehntausenden Fans in der Hauptstadt Rabat gefeiert worden.

Auf dem Dach eines Doppeldecker-Busses fuhr die Auswahl um Trainer Walid Regragui, die als erste afrikanische Mannschaft überhaupt in Katar das Halbfinale erreicht hatte, durch die Straßen. Die Mannschaft startete am Flughafen der Hauptstadt in ihre Ehrenrunde durch die Stadt, begleitet von dutzenden Polizeifahrzeugen und umringt von Pyrotechnik und jubelnden Anhängern.

Marokko hatte sich bei der WM zunächst überraschend als Gruppensieger durchgesetzt und dabei unter anderem Belgien aus dem Turnier geworfen. Nach Siegen gegen die Mitfavoriten Spanien und Portugal war die Mannschaft erst im Halbfinale gegen Frankreich ausgeschieden.