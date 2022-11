Doha (SID) - Bayern Münchens Superstar Sadio Mane droht nach seiner Operation eine lange Pause. Nach Informationen von Sport1 wird der Senegalese dreieinhalb bis vier Monate ausfallen, damit wäre der Offensivspieler erst im März wieder einsatzbereit - und könnte sogar den Achtelfinalkracher der Champions League gegen Paris St. Germain verpassen.

Der 30 Jahre alte Mane hatte im vorletzten Bundesligaspiel vor der WM-Pause gegen Werder Bremen (6:1) eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen erlitten. Dennoch hoffte der Senegal bis zuletzt, dass der Superstar rechtzeitig zur WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) fit wird - am Donnerstag jedoch teilte der Verband mit, dass Mane operiert wurde und die Endrunde verpasst.