Doha - Auf den Stadionbaustellen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar wurden nach acht Corona-Infektionen die Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln verschärft. Wie die katarische Regierung ankündigte, müssen die Bauarbeiter ab Sonntag verpflichtend einen Mund- und Nasenschutz tragen. Zudem müssen sowohl an den Baustellen als auch während der Busfahrten zu den Stadien gewisse Mindestabstände eingehalten werden. Generell sollen die Arbeiten zumindest vorerst allerdings planmäßig fortgesetzt werden.

Vorübergehende Einstellung der Arbeit möglich

Das Organisationskomitee kündigte an, "die Situation kontinuierlich zu überprüfen und bereit zu sein, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller Arbeitnehmer und Mitarbeiter zu ergreifen". Diese Maßnahmen "können - wenn nötig - auch eine vorübergehende Einstellung der Arbeit umfassen", so das OK weiter.

In der Vorwoche war es zu insgesamt acht Coronafällen an drei verschiedenen Stadionbaustellen gekommen. Seitdem schützen sich viele Arbeiter provisorisch bereits mit mehr oder weniger improvisierten Stoffen vor Mund und Nase. Die WM soll vom 21. November bis 18. Dezember 2022 stattfinden.

